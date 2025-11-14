Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Yakalandı
Jandarma operasyonunda A.C. tutuklandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucu, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan A.C. (31) yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sulakyurt Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Gelişmeyle ilgili soruşturma ve çalışmalar sürüyor.
