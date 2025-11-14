Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale jandarmasının operasyonunda uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.C. (31) yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 00:47
Jandarma operasyonunda A.C. tutuklandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucu, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan A.C. (31) yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sulakyurt Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Gelişmeyle ilgili soruşturma ve çalışmalar sürüyor.

KIRIKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE TİCARİ SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

