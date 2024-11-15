Kırıkkale'de Yangın Çıkan Kamyon Devrildi

Kırıkkale'de Alev Alarak Devrilen Kamyon

Kırıkkale-Konya kara yolunda meydana gelen olayda, R.Y. (58) yönetimindeki 06 DT 2202 plakalı kamyon, sağ ön tekerleğinin fırlaması sonucu yola devrildi. Sürtünme etkisiyle alev alan kamyon, yol kenarında yangın çıkardı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Alevlerin büyümeden söndürüldüğü yangında, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Sürücü R.Y. kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen kamyon kullanılamaz hale geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.