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Kırıkkale'de Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:20
Kırıkkale'de Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Yangın Olayı

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir apartmanın birinci katında, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan iki kişi, dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Olayın Gelişimi

Yangın, 633. Sokak'taki Mustafa B.'ye ait dairede başladı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.

Dumandan Etkilenenler

Yangın anında evde bulunan S.B. ile binanın 3. katındaki dairesinde yaşayan T.D., olaydan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, iki kişi hastaneye sevk edildi.

Yangının Söndürülmesi

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın sonucunda evde önemli ölçüde hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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