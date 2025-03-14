Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan ağaçlık alan yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 25 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:09
Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay, Hacıbalı köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında meydana geldi ve yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Mücadelesi

Yangının çıkmasının hemen ardından, bölgedeki jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmalarının ardından alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda toplam 25 hektarlık bir alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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