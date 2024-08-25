Kırıkkale'de Yaralı Bal Porsuğu Kurtarıldı ve Tedaviye Alındı

Kırıkkale'de Yaralı Bal Porsuğu Ortaya Çıktı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı bir bal porsuğu, yerel vatandaşlar tarafından bulundu. Yaralı haldeki hayvan, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile kurtarıldı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Akkoşan köyü yakınlarına intikal etti. Ekipler, yaralı bal porsukına hemen müdahale ederek onu güvenli bir şekilde almayı başardı.

Tedavi Süreci Devam Ediyor

Yaralı bal porsuğu, detaylı tedavi süreci için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Uzman veterinere teslim edilen hayvanın sağlık durumunun iyiye gitmesi bekleniyor.

Sağlığına Kavuştuğunda Doğaya Salınıacak

Veteriner hekimlerinden alınan bilgiye göre, bal porsuğu tedavi edildikten sonra doğal yaşamına geri bırakılacak. Bu tür olaylara karşı duyarlılığın artırılması ve hayvanların korunması gerektiği vurgulanıyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu tedavi altına alındı.