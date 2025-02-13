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Kırıkkale'de Yaralı Orman Baykuşuna Şefkat Eli

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı orman baykuşu, tedavi altına alındı ve doğaya kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:54
Kırıkkale'de Yaralı Orman Baykuşuna Şefkat Eli

Kırıkkale'de, jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan bir kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkez Hacılar beldesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmada, kanadından yaralı ve bitkin halde bir orman baykuşu buldu.

Yaralı baykuş, ekipler tarafından önce su ile beslenerek hayata döndürülmeye çalışıldı. Ardından, baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tedavi süreci tamamlandıktan sonra, kulaklı orman baykuşunun doğal habitatına geri salınması planlanıyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

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