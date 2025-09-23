Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 4 zanlıdan 2'si tutuklandı; 35 dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:37
Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kentte 2 ayrı adreste, bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan A.V. ve S.U. ile F.U. ve İ.V. gözaltına alındı; ayrıca 35 dijital materyal ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.V. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. F.U. ve İ.V. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek