Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kırıkkale'de, başkalarına ait banka ve kredi kartlarını yasa dışı bahis oynamak amacıyla kullanan bir şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yasa dışı bahislere karşı kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Şüpheli H.M.K.'nin Faaliyetleri

Yapılan araştırmalar sonucunda, H.M.K. isimli şahsın güven sağladığı kişilere, ücret karşılığında banka ve kredi kartları kiralayıp bu kartları yasa dışı bahis oynarken kullandığı belirlendi. Ayrıca, H.M.K.'nın kiraladığı bir banka hesabında yaklaşık 850 bin lira tutarında işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyon Sonuçları

Hesaba bloke konulmasıyla birlikte şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda ise; çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek, 5 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.