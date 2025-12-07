Kırıkkale'de Yüksek Katlı Apartmanlarda Yangın Denetimi: Eksikler Tespit Edildi, Ceza Uyarısı

Kırıkkale'de yüksek katlı apartmanlarda kapsamlı yangın denetimi

Tedbir alın, güvende kalın

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 10 kat ve üzeri apartmanlarda yürüttükleri denetimlerde bir dizi hayati eksiklik tespit etti. Denetimler, "Tedbir alın, güvende kalın" mottosuyla gerçekleştirildi.

İncelemelerde yangın söndürme tüplerinin çalışmaması, yangın dolaplarından su gelmemesi, yangın merdivenlerinin eşyayla kapatılması gibi kritik noktalarda aksaklıklar görüldü. Ayrıca bazı binalarda acil durum aydınlatmasının ve yönlendirme levhalarının bulunmadığı kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, binalardaki yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları, hortumlar, yangın merdivenleri, acil durum aydınlatmaları, siren ve yönlendirme levhaları gibi tüm kritik ekipmanları tek tek kontrol etti ve tespit ettiği eksiklikleri tutanaklara geçirdi.

Uyarı yapıldı, 2 ay sonra ceza gelebilir

Denetimler sırasında eksiklik tespit edilen apartman yöneticilerine bu eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi bildirildi. İtfaiye Müdürlüğü, 2 ay sonra yapılacak ikinci denetimlerde eksikliklerini tamamlamayan binalar hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, ilgili eksikliklerin tutanak haline getirildiğini, denetimlerin tekrarlı olacağını ve gerektiğinde cezai işlem uygulanacağını vurguladı. Özçelik çalışmaların sadece gündüz değil akşam saatlerinde de devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlardan destek ve değerlendirmeler

Apartman sakini Halil Yüksekkaya, denetimlerin önemine dikkat çekerek uygulamayı övdü ve binada tedbirlerin maksimum seviyede alınması gerektiğini söyledi. Başka bir sakinde denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirterek uygulamanın yerinde olduğunu ifade etti.

İtfaiye Müdürlüğü, olası bir yangında can kaybı yaşanmaması için vatandaşları yangın tesisatlarını düzenli olarak kontrol etmeye ve yönetmeliklere uygun hale getirmeye çağırdı.

