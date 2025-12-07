Kırıkkale'de Yüksek Katlı Apartmanlarda Yangın Denetimi: Eksikler Tespit Edildi, Ceza Uyarısı

Kırıkkale’de 10 kat ve üzeri apartmanlarda yapılan denetimlerde yangın ekipmanlarında ciddi eksiklikler bulundu; 2 ay içinde giderilmeyenlere cezai işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:17
Kırıkkale'de Yüksek Katlı Apartmanlarda Yangın Denetimi: Eksikler Tespit Edildi, Ceza Uyarısı

Kırıkkale'de yüksek katlı apartmanlarda kapsamlı yangın denetimi

Tedbir alın, güvende kalın

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 10 kat ve üzeri apartmanlarda yürüttükleri denetimlerde bir dizi hayati eksiklik tespit etti. Denetimler, "Tedbir alın, güvende kalın" mottosuyla gerçekleştirildi.

İncelemelerde yangın söndürme tüplerinin çalışmaması, yangın dolaplarından su gelmemesi, yangın merdivenlerinin eşyayla kapatılması gibi kritik noktalarda aksaklıklar görüldü. Ayrıca bazı binalarda acil durum aydınlatmasının ve yönlendirme levhalarının bulunmadığı kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, binalardaki yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları, hortumlar, yangın merdivenleri, acil durum aydınlatmaları, siren ve yönlendirme levhaları gibi tüm kritik ekipmanları tek tek kontrol etti ve tespit ettiği eksiklikleri tutanaklara geçirdi.

Uyarı yapıldı, 2 ay sonra ceza gelebilir

Denetimler sırasında eksiklik tespit edilen apartman yöneticilerine bu eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi bildirildi. İtfaiye Müdürlüğü, 2 ay sonra yapılacak ikinci denetimlerde eksikliklerini tamamlamayan binalar hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, ilgili eksikliklerin tutanak haline getirildiğini, denetimlerin tekrarlı olacağını ve gerektiğinde cezai işlem uygulanacağını vurguladı. Özçelik çalışmaların sadece gündüz değil akşam saatlerinde de devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşlardan destek ve değerlendirmeler

Apartman sakini Halil Yüksekkaya, denetimlerin önemine dikkat çekerek uygulamayı övdü ve binada tedbirlerin maksimum seviyede alınması gerektiğini söyledi. Başka bir sakinde denetimlerden memnuniyet duyduğunu belirterek uygulamanın yerinde olduğunu ifade etti.

İtfaiye Müdürlüğü, olası bir yangında can kaybı yaşanmaması için vatandaşları yangın tesisatlarını düzenli olarak kontrol etmeye ve yönetmeliklere uygun hale getirmeye çağırdı.

KIRIKKALE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE 10 KAT VE ÜZERİ APARTMANLARDA...

KIRIKKALE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE 10 KAT VE ÜZERİ APARTMANLARDA YANGIN GÜVENLİĞİ DENETİMİ YAPTI.

KIRIKKALE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE 10 KAT VE ÜZERİ APARTMANLARDA...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi