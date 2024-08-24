Kırıkkale'deki Trafik Kazasında 6 Yaralı

Kırıkkale'de Tır ve Otomobil Çarpıştı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı ve acil olarak tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, H.G. (40) yönetimindeki 46 ABM 598 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki İlçe Devlet Hastanesi yakınlarındaki refüjden geçerek karşı şeride geçti ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 36 AAK 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerinde Müdahale

Olayın gerçekleşmesinin ardından hemen kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında tır sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunanlar; G.T. (52), I.K.T. (18), A.T. (14), A.K.T. (12) ve M.T. (56) yer aldı. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.