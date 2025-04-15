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Kırıkkale Üniversitesi'nde Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Kırıkkale Üniversitesi'nde sahipsiz köpeklerin kovaladığı üniversite öğrencisi istinat duvarından düşerek yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:52
Kırıkkale Üniversitesi'nde Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Aydın, istinat duvarından düşerek yaralandı. Olay, 6 Nisan tarihinde Yahşihan Belediyesi sınırları içerisindeki üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Aydın, kuzeni ile birlikte yürüyüş yaparken 8-9 sahipsiz köpek ile karşılaştıklarını ve köpeklerin kendilerini kovaladığını anlattı. Bu korkutucu anlar, kampüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçarken istinat duvarından düşen Aydın'ın bacağı kırıldı.

Yaralanmasının ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi edilen öğrenci, taburcu edildi. Olayla ilgili olarak Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı." diye konuştu.

Aydın, köpeklerin saldırısının ardından ameliyat olmak zorunda kaldığını ve bu durumun sınav dönemine denk geldiğini belirtti. "Belki de 2-3 aylık gerideyim, bilmiyorum artık," ifadelerini kullandı.

Aydın’ın avukatı Murat Yıldırım, olayın yasal süreçlerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Yıldırım, "Sokakların ve üniversite yerleşkelerinin sahipsiz hayvanlardan arındırılması konusunda ilgili tüm kurumların yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz," dedi.

Bu olay, sahipsiz köpeklerin yaratabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirirken, üniversite yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması adına gerekli adımların atılması, büyük bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin...

Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen 18 yaşındaki öğrencinin bacağı kırıldı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Arda Aydın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin...

Yahşihan Belediyesi sınırlarındaki Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen 18 yaşındaki öğrencinin bacağı kırıldı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Arda Aydın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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