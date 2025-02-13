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Kirill Troussov Ankara'da Konser Verdi

Alman keman virtüözü Kirill Troussov, Ankara'da müzikseverlerle buluştu ve unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:52
Kirill Troussov Ankara'da Konser Verdi

Kirill Troussov Ankara'da Büyüledi

Alman keman virtüözü Kirill Troussov, Ankara’da müzikseverlerle buluşarak unutulmaz anlar yaşattı. Konser, Orkestra Akademik Başkent'in DenizBank Konserler serisi kapsamında, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı desteğiyle CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Orkestra şefi Orhun Orhon yönetimindeki konserde, dinleyicilere Haydn'ın "Veda Senfonisi", Robert Schumann'ın "Akşam Şarkısı" ve Mendelssohn'un keman konçertosu eserleri sunuldu.

Konser sonunda, Kirill Troussov ve Orkestra Akademik Başkent'in performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı ve izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Alman keman virtüözü Kirill Troussov, DenizBank Konserler serisi kapsamında Ankara'da...

Alman keman virtüözü Kirill Troussov, DenizBank Konserler serisi kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Konser, Orkestra Akademik Başkent'in DenizBank Konserler serisi kapsamında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı desteğiyle CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi.

Alman keman virtüözü Kirill Troussov, DenizBank Konserler serisi kapsamında Ankara'da...

Alman keman virtüözü Kirill Troussov, DenizBank Konserler serisi kapsamında Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Konser, Orkestra Akademik Başkent'in DenizBank Konserler serisi kapsamında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı desteğiyle CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi.

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