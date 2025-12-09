DOLAR
Kırım Derneği'nden Büyükerşen'e Tepki: "Olmadı hocam, bizi çok incittiniz"

Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen, Yılmaz Büyükerşen'in "Kırım’ın Giray Hanları gibi" sözlerine sert tepki gösterdi; tarihi bağlar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:34
Kırım Derneği'nden Büyükerşen'e Tepki: "Olmadı hocam, bizi çok incittiniz"

Kırım Derneği'nden Büyükerşen'e sert tepki: "Olmadı hocam, bizi çok incittiniz"

Dernek başkanı Şen'in açıklaması

Eskişehir Kırım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in önceki gün söylediği "Kırım’ın Giray Hanları gibi" ifadesi karşısında kendilerinin incindiğini belirtti. Şen, yapılan söylemi kabul edilemez bularak tepkisini güçlü ifadelerle dile getirdi.

Şen, sözlerine "Olmadı hocam, biz sizi Türkiye’de birçok ilklere öncülük eden Eskişehir’in başkanı ve hocası olarak biliyoruz" diyerek başladı ve Büyükerşen'in 25 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kendilerine yönelik saygının sürdüğünü söyledi. Şen, Eskişehir'deki oy oranlarının da bunun kanıtı olduğunu belirtti.

Recep Şen, Büyükerşen'in daha önce "Ben de Tatarım" dediğini hatırlatarak, bugün kullandığı benzetmenin Kırım Türkleri'ni üzdüğünü vurguladı: "Kırım’ın Giray Hanları gibi" tabiriyle kendilerini incittiğini söyledi.

Şen, tarihsel bağlara dikkat çekerek Giray Hanları'nın Osmanlı'ya kayıtsız şartsız hizmet ettiklerini, ne kendi ikballerinin peşinde koştuklarını ne de çıkarcı davrandıklarını belirtti. Ayrıca Giray Hanların, Bolşeviklere karşı Kırım Cumhuriyeti'nin özgürlük mücadelesi sürecinde Anadolu'nun bağımsızlık çabalarına katkı verdiğini ifade etti ve ilgili kitapların okunmasını tavsiye etti.

Dernek başkanı açıklamasında, "Biz sizin gibi siyasetçi, akademisyen değiliz ama adımıza da soyumuza da laf söyletemeyiz" sözleriyle tepkisini özetledi ve son olarak "İnanın ki bu topraklarda biz sizden daha eskiyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Recep Şen ayrıca Kırım Hanları'nın kurultay geleneği ve Aksakallar Meclisi'ne bağlı olduğuna; Giray Hanların bile kurultay geleneğinin dışında kalmasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Şen, Kırım Türklerinin özellikle Eskişehir'de kökleşmiş olduğunu ve bu söylemin burada yaşayan toplulukları incittiğini belirtti.

