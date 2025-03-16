Kırım'ın İlhakının Üzerinden 11 Yıl Geçti: Savaş ve Müzakere Süreçleri Devam Ediyor

Rusya’nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna’dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı ertelemesi üzerine, 21 Kasım 2013'te protestolar başladı.

Sokak gösterileri ve tepkiler üzerine Yanukoviç, 22 Şubat 2014'te ülkeden kaçtı, hemen ardından Batı yanlısı siyasetçiler yönetime geçti. Kiev’de Bağımsızlık Meydanı’ndaki olayların can kayıplarına neden olmasıyla birlikte toplum, Ukrayna ve Rusya yanlıları olarak ikiye bölündü.

Kırım’da Rusya yanlılarının başlattığı gösteriler, Kırım Tatarlarını da tedbir almaya yöneltti ve Yarımada’da Rusya karşıtı eylemler başladı. Batı yanlısı yeni geçici yönetimin işbaşına gelmesi, Rusya yanlılarını Kırım Yarımadası'nda daha aktif hale getirdi.

Yarımada'da konuşlu bulunan Rus askeri üssünden çıkan özel birlikler, Kırım’ın çeşitli şehirlerine konuşlandı. Ukrayna ile Rusya arasında, 28 Mayıs 1997 ve 21 Nisan 2010 tarihli Rus Karadeniz Filosunun konumuyla ilgili yapılan anlaşmalara aykırı olmasına rağmen, Rus birlikleri Kırım üzerinde hareket ederek yer değişiklikleri gerçekleştirdi.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanması için 25 Şubat 2014'te Rusya yanlıları parlamentoya baskı uygulamaya başladı. Kırım Parlamentosu’nda toplanan yaklaşık 400 kişilik bir Rus yanlısı kalabalık, Kırım’ın bağımsızlığını ilan etmesi için referandum kararı alınmasını talep etti. Kırım Parlamentosu’nun Başkanı Vladimir Konstantinov, 26 Şubat’ta referandum görüşmelerine başlayacaklarını duyurdu.

Bunun üzerine Kırım’ın Rusya’ya katılmasını isteyen Rus Birliği Partisi, parlamentonun önünde miting düzenleme kararı aldı. Kırım Tatar Milli Meclisi de aynı gün, parlamento önünde miting yapılacağını açıkladı. Bu durum üzerine, Rus Birlik Partisi Başkanı Sergey Aksenov'un paramiliter birlikleri parlamentoyu kuşatma altına aldı.

Kırım Parlamentosu önünde, 26 Şubat 2014’te, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisi'nin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapıldı. Parlamentonun, Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılmasıyla ilgili kararları kabul etmesini önlemek adına çoğunluğu Kırım Tatarlarından oluşan 7 binden fazla aktivist mitinge katıldı. Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını isteyen 5 bin civarında Rusya yanlısı da parlamentonun önünde Kırım Tatarlarıyla karşı karşıya geldi.

Mitingler sırasında çıkan arbedede iki kişi öldü. Parlamentoda Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılmasına neden olacak referandumun görüşülmesi bu olaylar nedeniyle ertelendi. Yarımada'da askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan silahlı kişiler, 27 Şubat 2014'ten itibaren kamu binalarında kontrolü ele geçirdi.

"Yeşil adamlar" olarak adlandırılan Rus yanlısı milis güçleri, kısa sürede hükümet binalarının yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunu da kontrol altına aldı. 6 Mart 2014'te toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına yönelik referandum yapılması kararı aldı.

Bu süreçten itibaren "yeşil adamlar", Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılara baskı yaparak onları Yarımada'dan uzaklaştırmak için uğraştı. Kırım Tatarları, parlamentonun bu kararına karşı çıkıp boykot kararı alsa da 16 Mart 2014'te Yarımada'da sözde bir referandum gerçekleştirildi.

Rus yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda, Moskova'nın beklediği karar Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde açıklandı. Uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere Türkiye dahil birçok ülke bu referandumu geçersiz saydı.

Moskova yönetimi, Kırım'daki referandumu tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanmasını öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.

İlhaktan sonra Kırım Tatar Türklerine baskılar arttı. Kırım'ın Rusya yönetimine geçmesinden sonra "26 Şubat olayları" gerekçesiyle başta yöneticiler olmak üzere Ukrayna yanlısı Kırım Tatar Türkleri baskı altına alındı, hakları ihlal edildi ve tutuklandı. Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi, aşırıcı örgüt kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklandı.

Rusya, ilhakın ardından Kırım Yarımadası'ndaki askeri gücünü artırdı ve savaş öncesi buraya binlerce asker konuşlandırdı. 24 Şubat 2022'de Ukrayna’ya başlattığı savaşta, Rus ordusunun bir kısmı Kırım üzerinden Ukrayna’ya saldırdı.

Savaş esnasında Rus ordusu zaten kontrolü altında tuttuğu Donetsk ve Luhansk’ın yanı sıra Zaporijya ve Herson’u da ele geçirdi. Ancak son bir yıl içinde Ukrayna, Kırım’daki stratejik açıdan önemli noktalara yapmış olduğu saldırılarla dikkat çekti. Özellikle İngiliz-Fransız uzun menzilli "Storm Shadow" havadan karaya füzelerini kullanarak, Kırım’daki Sivastopol’de bulunan Rus Karadeniz Donanmasını ve tersanesini hedef aldı ve donanmaya ait bazı savaş gemilerine hasar verdi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Donanması’ndaki muharip gemilerini Novorossiysk limanına taşımak zorunda kaldığı bildirildi.

Rusya, Kırım'da olduğu gibi, savaş esnasında ele geçirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya şehirlerinin de Rusya Federasyonu’na bağlanması için referandum düzenledi.

30 Eylül 2022’de Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törenle Putin, bu bölgelerin Rusya tarafından ilhak edilmesini imzaladı. Donetsk ve Luhansk şehirleri, 2014’ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunmaktaydı. Kırım’ın ilhakının ardından, Rusya böylece Ukrayna’nın %15'ini daha topraklarına dahil etmiş oldu.

Herson ve Zaporijya bölgeleri, Rusya'nın Donbas bölgesi üzerinden Kırım ile kara yolu bağlantısı kurabilmesi için kritik öneme sahiptir. Kırım, son bir aydır uluslararası gündemin merkezi haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, Washington, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunu tartışmaya açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım dahil ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceğini vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi, savaşın sona ermesinin Ukrayna’nın 1991 sınırlarına dönmesinin mümkün olamayacağını savunuyor. Rusya ise Kırım’ın pazarlık bile edilemeyeceğini ileri sürüyor.