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Kırımlı Neriman Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'ı Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:50
Kırımlı Neriman Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Oldu

Ukrayna'nın Yeni Büyükelçisi: Neriman Celal

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'ın, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini duyurdu.

Atama Kararı ve Gelişmeler

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Gün içinde hükümet olarak önemli kararlar aldık.” diyerek, diplomatik ekiple birlikte yeni büyükelçilerin listesini onayladıklarını belirtti. Celal'in atanmasının, kısa süre önce Rus esaretinden kurtulmuş olmasının dikkate alındığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Diplomatik Stratejisi

Zelenskiy, Ukraynalı diplomatların farklı ülkelere atanmasına ilişkin toplamda 30 kararın onaylandığını duyurdu ve bu kararların kısa süre içinde diplomatik prosedürlere uygun olarak yayımlanacağını belirtti.

Rusya'nın Saldırısına Tepki

Ukrayna lideri, ayrıca Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği füze saldırısına karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğinin altını çizdi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığı ve çeşitli diplomatik misyonların zarar gördüğü belirtildi.

Neriman Celal'in Geçmişi

Neriman Celal, 2021 yılında Kırım'da Rus güvenlik güçleri tarafından esir alınmıştı. 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen esir takası sonucunda serbest bırakılan Celal, şimdi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak yeni bir görev üstlenecek.

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