Kirişci, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:38
Kirişci, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AA'nın Oylamasına Katıldı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Kirişci, bu organizasyonun önemine dikkat çekerek, Anadolu Ajansı’nın başarılı çalışmalarıyla Türk tarımının ve ormanlarının doğru bir şekilde yansıtıldığını belirtti.

Oylama sürecinin, hem fotoğrafçılık sanatı hem de tarım alanındaki başarıların tanıtımı açısından büyük değer taşıdığını vurgulayan Kirişci, bu tür etkinliklerin sektörde farkındalık yaratma açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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