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Kırkağaç'ta Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa Kırkağaç'ta başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:55
Kırkağaç'ta Tarım Alanından Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırkağaç'ta Tarım Alanında Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, tarım arazisinde başlayan bir yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın, saat 12.40 sıralarında Söğütalan Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada tetiklendi.

Yangına Hızlı Müdahale

Bölgeye ihbarın ulaşmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 7 su ikmal aracı hızlı bir şekilde sevk edildi. Ekiplerin etkili havadan ve karadan müdahaleleri neticesinde yangın kontrol altına alındı. Çalışmalar Devam Ediyor

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları, kontrol altına alınmasına rağmen devam etmekte olup, ekiplerin kararlılığı sürüyor.

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