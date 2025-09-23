Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası: Bisiklet Turu ve Tandem Coşkusu

Kırklareli Belediyesi ve Eşpedal Derneği iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:50
Kırklareli'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Kırklareli Belediyesi ile Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliği ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli grup Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar kent turunun ardından Millet Bahçesi'nde etkinliği sonlandırdı. Etkinlik, yerel halk ve bisiklet tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü.

Tandem sürüşte duygusal anlar

Görme engelli Berkay Gürpınar ile Necati Geniş de kılavuz sürücü eşliğinde pedal çevirerek etkinliğe katıldı.

Geniş, AA muhabirine görme engelli olarak tandem bisikletle gezmeyi çok sevdiğini söyledi. Etkinliklere katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Geniş, bir yandan eğlenirken diğer yandan da görme engelli olarak sosyalleştiğini belirtti.

Bisiklet sürmenin bir tutku olduğunu anlatan Geniş, "Görmeden o rüzgarı hissetmek, etraftaki her gittiğin yerdeki değişik kokuları hissetmek güzel. Göremeyince seslerden ve kokulardan anlıyoruz. O yüzden çok güzel oluyor bizim için. Yani tarif edilemez bir mutluluk kaynağı bizim için bisiklet sürmek." diye konuştu.

Gürpınar da görme engelli olarak kılavuz sürücü eşliğinde bisiklet sürmenin çok keyifli ve güzel olduğunu dile getirdi.

