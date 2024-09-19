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Kırklareli'de Bağ Bozumu Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Kırklareli 15. Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşü ve halk gösterileriyle performanslar sunarak kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:10
Kırklareli'de Bağ Bozumu Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Kırklareli'nde Bağ Bozumu Coşkusu

Kırklareli, 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliklerini büyük bir coşkuyla kutladı. Şenlikler, kortej yürüyüşü ile başladı.

Belediye Başkanı'nın Açılış Konuşması

Kortej yürüyüşünde, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü. Başlangıçta Bulgaristan'dan gelen gösteri ekipleri de yer aldı.

Geleneksel Performanslar

Yürüyüş esnasında halk oyunları ekipleri performanslarını sergilerken, ünlü Bulgar sanatçı Petko Dimitrov Yangozov gayda dinletisi gerçekleştirdi.

Başkan Bulut’un Vurgusu

Şenliklerde konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, üreticilere teşekkür ederek, "Bağ bozumu demek, benim için 'üreten el' demektir. 'Çalışan eller, alın teri, emek demek, nasırlı eller' demek" şeklinde ifade etti.

Bağcılığın Tarihi

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Kırklareli'nin bağcılık tarihinin Traklar ve Hititler'e kadar uzandığını belirtti.

Şıra Yapımının Anlatımı

Ayrıca, gençlerden oluşan bir grup, kazana doldurulan üzümleri ezerek şıra yapımını anlattı.

Şenliklerin Devamı

Bu yılki etkinlikler, çeşitli paneller, konserler ve gösterilerle zenginleşerek 12 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Şenliklere katılan bir grup kız üzüm dolu sepetleri taşıdı.

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