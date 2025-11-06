Kırklareli'de Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Nakil Denetimleri

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Lüleburgaz ilçesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Denetim Kapsamı

İlçe genelinde gerçekleştirilen kontroller, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yapılarak hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması hedefleniyor. Denetimlerde taşıma araçlarının hijyen şartları, hayvan refahı, belgelerin uygunluğu ve ürünlerin izlenebilirliği titizlikle inceleniyor.

Yetkili Açıklaması

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, bu tür denetimlerin hem hayvan hastalıklarının önlenmesi hem de güvenilir gıda arzının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

