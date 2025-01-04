Kırklareli'de Ferdi Tayfur Rüzgarı: Cadde ve Sokaklarda Şarkılar Yankılandı

Kırklareli, geçtiğimiz günlerde belediyenin anons sistemi aracılığıyla Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarına ev sahipliği yaptı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla, cadde ve sokaklar Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" ve "İçim Yanar" eserleriyle çınladı.

Bu özel etkinlik sırasında, bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazıları ise sanatçının şarkılarına eşlik etti. Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, şarkıları büyük bir coşku ile dinledi.

61 yaşındaki Gülnur Adıgöz, etkinlik sonrası gazetecilere verdiği demeçte, şarkılarla çok duygulandığını ifade etti. Ferdi Tayfur'un kendisi için önemli bir sanatçı olduğunu vurgulayan Adıgöz, gençlik yıllarının anılarını bu şarkılarla tekrar yaşadığını belirtti.