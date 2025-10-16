Kırklareli'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Kırklareli Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş için Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Karagöz Parkı önünde bir araya geldi.

Katılımcılar ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Basın Açıklaması

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadir Metin Akbaş, Filistin'de adalet, merhamet ve sorumluluk kavramlarının hatırlanması için haykırdıklarını söyledi.

Akbaş, Filistin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getirerek, Gazze'nin açlığın, kuşatmanın, bombardımanın yanında sabrın, direnişin ve onurun adı olduğunu kaydetti.

Türk milletinin her zaman Gazze'nin yanında olduğunu ifade eden Akbaş, Gazze'nin pazarlık konusu değil insanlık meselesi olduğunu vurguladı.

