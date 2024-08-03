Kırklareli'de İsmail Heniyye Suikastı Protestosu

Kırklareli'de Heniyye Suikastına Tepki

Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanlığı, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin uğradığı suikastı protesto etti.

Protestocu Grubun Toplanması

İl Başkanı Mustafa Abdülrezzak, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Metin Dursun ve partililerin katıldığı etkinlikte, katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla Şevket Dingiloğlu Parkında bir araya geldi.

Açıklama ve Tepkiler

Grup adına söz alan Dursun, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü işgalin tüm dehşetiyle devam ettiğini vurguladı. Dursun açıklamalarında, "Dünyanın gözü önünde Gazze'ye soykırım uygulanıyor. Bu, zaferle sonuçlanamaz," ifadelerini kullandı.

Dursun, ayrıca İsmail Heniyye'nin suikastını kınayarak, "Bugün 81 ilimizde meydanları dolduran kardeşlerimiz, şehit komutan İsmail Heniyye'nin bizlere vasiyet ettiği mücadeleyi sürdürmektedir. Filistin davası, hepimizin davasıdır. Zafer, Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır," dedi.

Filistin davasının her zaman yaşatılması gerektiğini vurgulayan Dursun, "Nehirden denize özgür Filistin, bir hayal değil, bir gerçektir ve bu gerçek mutlaka yaşayacaktır," şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Kırklareli İl Başkanlığınca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi. İl Başkan Yardımcısı Mehmet Metin Dursun (ortada), grup adına açıklamada bulundu.