Kırklareli'de Kar Keyfi: Istranca Dağları'nda Eğlence Dolu Günler

Kırklareli'nde Kar Görmek İçin Istranca Dağları'na Yoğun İlgi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Özellikle Demirköy, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı civarında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buluyor. Kent merkezlerinde kar olmaması nedeniyle aileler, kar görmek için Istranca Dağları'na akın etti.

Aileler Kar Eğlencesine Doydu

Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde çocuklar, aileleriyle birlikte kartopu oynarken, eğimli alanlarda kızak ve naylon poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise, ateş yakarak kar yağışının tadını çıkardı.

Bölgeye Gelen Misafirler

Tekirdağ'dan ailesiyle bölgeye gelen Neşe İbo, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartopu oynamak için Kırklareli'ne geldiklerini belirtti. Uzun zamandır Tekirdağ merkezine kar yağmadığını ifade eden İbo, kar eğlencesinin tadını doyasıya çıkardıklarını söyledi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla sürmesi, kış turizmi açısından bölgeye olan ilgiyi artırmakta.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından birçok kişi, çocuklarıyla kartopu oynayıp kızakla kaydı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından birçok kişi, çocuklarıyla kartopu oynayıp kızakla kaydı.