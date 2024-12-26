DOLAR
35,2 0,07%
EURO
36,66 -0,11%
ALTIN
2.972,69 -0,33%
BITCOIN
3.363.230,09 3,54%

Kırklareli'de Kar Yağışı Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Dereköy Sınır Kapısı ve Demirköy karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:51
Kırklareli'de Kar Yağışı Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kırklareli'de Kar Yağışı Başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Dereköy Sınır Kapısı ve Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mahya Tepe ve Jandarma Kule Mevkileri

Kar, özellikle Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkili bir şekilde yağıyor. Bu bölgelerdeki kar yağışı, manzarayı güzelleştirirken, ulaşımda da bazı zorluklar yaşanmasına neden olabiliyor.

Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçülmekte.

Hava Durumu Tahmini

Uzmanlar, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesini öngörüyor. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yaşayanlar, kar yağışı nedeniyle dikkatli olmalı ve tedbirlerini almalıdır.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı...

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı...

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor
2
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti
3
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki
4
DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı
5
Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'
6
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!