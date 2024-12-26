Kırklareli'de Kar Yağışı Başladı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kırklareli'de Kar Yağışı Başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Dereköy Sınır Kapısı ve Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mahya Tepe ve Jandarma Kule Mevkileri

Kar, özellikle Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkili bir şekilde yağıyor. Bu bölgelerdeki kar yağışı, manzarayı güzelleştirirken, ulaşımda da bazı zorluklar yaşanmasına neden olabiliyor.

Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçülmekte.

Hava Durumu Tahmini

Uzmanlar, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesini öngörüyor. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yaşayanlar, kar yağışı nedeniyle dikkatli olmalı ve tedbirlerini almalıdır.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.