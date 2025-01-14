Kırklareli'de Kar Yağışı: Kalınlık 40 Santimetreye Ulaştı

Kırklareli'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Özellikle Bulgaristan'a geçişin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Ulaşım Sorunları

Dereköy Sınır Kapısı yolunda, yer yer 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı merkeze bağlı Dereköy'de de etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı merkeze bağlı Dereköy'de de etkisini sürdürüyor.