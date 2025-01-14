Kırklareli'de Kar Yağışı: Kalınlık 40 Santimetreye Ulaştı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı, ulaşım aksamaları yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:04
Kırklareli'de Kar Yağışı: Kalınlık 40 Santimetreye Ulaştı

Kırklareli'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Özellikle Bulgaristan'a geçişin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Ulaşım Sorunları

Dereköy Sınır Kapısı yolunda, yer yer 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı merkeze bağlı...

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı merkeze bağlı Dereköy'de de etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı merkeze bağlı...

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı merkeze bağlı Dereköy'de de etkisini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'taki Suriyeli Sığınmacılar PKK/YPG Yüzünden Ülkelerine Dönemiyor
2
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Erzurum'da Yaşlı Çiftin Evi Yangında Kül Oldu
4
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
5
Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması Gerçekleşti
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!