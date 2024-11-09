DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.631.322,74 0,05%

Kırklareli'de Kendinden Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 57 yaşındaki Erkan Yıldızoğlu, 2 gün haber alınamadan evinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:24
Kırklareli'de Kendinden Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Erkan Yıldızoğlu (57), kendisinden 2 gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girdiklerinde Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
3
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
7
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak