Kırklareli'de Kendinden Haber Alamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Erkan Yıldızoğlu (57), kendisinden 2 gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girdiklerinde Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.