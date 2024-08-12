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Kırklareli'de 'Kuyu-15' Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli merkezli 'Kuyu-15' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 20 kişi tutuklandı, 62 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:07
Kırklareli'de 'Kuyu-15' Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'de Organize Suç Operasyonu

Kırklareli merkezli olarak düzenlenen 'Kuyu-15' operasyonunda, organize suç örgütü üyeleri arasında bulunan 20 kişi tutuklandı. Operasyonun gerçekleştirildiği 4 ilde toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır gibi illerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık Sorgusu ve Alınan Kararlar

Söz konusu şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliği önüne çıkarıldı. Burada, 20 şüpheli tutuklanırken, 2'sine sağlık sebepleri dolayısıyla ev hapsi kararı verildi. Öte yandan, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi ise savcılığın talimatıyla serbest kaldı.

Ele Geçirilenler

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Bu kapsamda; 20 tabanca, 21 şarjör, 7 av tüfeği, 2 bin 546 silah mermisi, 70 tüfek mermisi, 4 bıçak, 12'si dolu 27 senet, 4 telsiz, balistik yelek ve nakit para olarak 146 bin 993 lira, 3 bin 736 dolar, 3 bin 630 avro ile çeşitli ziynet eşyaları ve yasaklı kitaplar bulundu.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15"...

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

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