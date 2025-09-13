Kırklareli'de Pomak, Boşnak ve Arnavut Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Etkinlikte sunulan lezzetler

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Kent Konseyi tarafından Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfaklarına ait yöresel yemekler tanıtıldı.

Etkinlikte mısır unuyla yapılıp pekmezle tüketilen "kaçamak", bulgur, pirinç ve ekşimik ile yapılan "Pomak böreği", kıymalı "Boşnak böreği", haşlanan ciğer ile yapılan "ciğer aşı" ve süt ile yumurta kullanılarak hazırlanan Arnavut tatlısı "Kaymaçina" hazırlandı.

Katılımcılar ve izlenimler

Katılımcılar tatlı ve yemeklerin yapılışını ilgiyle izledi; hazırlanan yöresel lezzetler ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlik, yerel gastronomi kültürünün tanıtılması açısından yoğun ilgi gördü.

Kent Konseyi Başkanı'nın açıklaması

Yasemin Ertaş, programda yaptığı konuşmada Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfağına ait yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirtti ve unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasları geleceğe aktarmak istediklerini vurguladı.

Ertaş, ayrıca şunları söyledi: "Bağ bozumu şenliklerinde unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi, somut olmayan kültürel varlıkları geleceğe aktarmak adına tanıtmaya gayret ediyoruz. Hepsi bir damak tadı, aslında hepsi yerel ürünler. Çocuklarımız fast food denilen bir kültür ile büyüyor. İstiyoruz ki geçmişin damak tadını yakalayalım."

Protokol

Etkinliğe Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Pomak, Boşnak ve Arnavut mutfaklarına özgü yöresel yemek ve tatlılar tanıtıldı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, "kaçamak", "Pomak böreği", "Boşnak böreği", "ciğer aşı" ile "Kaymaçina" hazırlandı. Yemekler, protokol üyelerine tanıtıldı.