Kırklareli'de "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi" — 1854'ten Bugüne Sağlık Kıyafetleri Sergilendi

Kırklareli'nde düzenlenen defilede 1854'ten günümüze sağlık çalışanlarının kıyafetleri kronolojik olarak sergilendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 18:12
Kırklareli'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Tarihi Evi'nde düzenlenen "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"nde, 1854 yılından günümüze sağlık çalışanlarının kıyafetleri kronolojik olarak izleyiciye sunuldu.

Defile açılışı: Florence Nightingale ve "lambalı kadın" teması

Program, Florence Nightingale'in Kırım Savaşı'ndaki hizmetlerine atıfta bulunan kıyafet sunumuyla başladı. "Lambalı kadın" olarak anılan Nightingale'in kostümünü sergileyen sağlık personeli, izleyicilerin önüne elinde gaz lambası ile çıktı.

Sergilenen dönemlere ait kıyafetler

Defilede 1900, 1912, 1914 ve 1960'lı yıllarda giyilen hemşire ve doktor kıyafetleri tanıtıldı. Eski kıyafetlerin tanıtımının ardından acil sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve UMKE personelinin güncel kıyafetleri de sahnede gösterildi.

Yetkililerin değerlendirmesi

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, defile sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının kıyafetlerini kronolojik olarak sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Cerit, eski kıyafetleri gördüğünde duygulandığını ve defilede kıyafetlerdeki modernleşmeyi gördüklerini ifade etti.

Cerit, defile sayesinde tarihe yolculuk yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "100 yıllık Cumhuriyet tarihinde geçmişte nasıl kıyafetler giyildiğini ve bugün nasıl modern bir yapıya dönüştüğümüzü gördük. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın esintilerini kıyafetlerde de görmüş olduk. Modernleşmeye, vatandaşlarımıza hizmet etmeye, sağlıklı Türkiye'yi yaşatmaya devam ediyoruz."

Etkinlik, defilenin ardından sunulan müzik dinletisiyle son buldu.

