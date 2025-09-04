Kırklareli'de 'sazan sarmalı' ile dolandırıcılık: Şüpheli E.T tutuklandı

Kırklareli'de 'sazan sarmalı' ile dolandırıcılık iddiası: E.T tutuklandı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlattığı çalışma sonucunda, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli E.T'yi yakaladı.
Operasyon ve tutuklama
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, burada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde devam ediyor.