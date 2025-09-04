DOLAR
Kırklareli'de 'sazan sarmalı' ile dolandırıcılık: Şüpheli E.T tutuklandı

Kırklareli'de internet üzerinden 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen E.T, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:45
Kırklareli'de 'sazan sarmalı' ile dolandırıcılık iddiası: E.T tutuklandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlattığı çalışma sonucunda, "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli E.T'yi yakaladı.

Operasyon ve tutuklama

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, burada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde devam ediyor.

