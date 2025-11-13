Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi: İç Sular ve Satış Noktaları Kontrol Edildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sularda ve su ürünleri satış noktalarında Su Ürünleri Kanunu'na göre avlanma türleri ve boy limitlerini denetledi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:34
Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi: İç Sular ve Satış Noktaları Kontrol Edildi

Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, il genelinde iç sular ve su ürünleri satan işletmelerde kapsamlı denetimler yaptı.

Denetim Kapsamı

Denetimler sırasında su ürünleri perakende satış noktaları, akarsu ve göllerde kontrol gerçekleştirildi. İncelemelerde, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir tür kategorileri ve boy limiti kriterlerine uyup uymadığı değerlendirildi.

Yetkili Açıklaması

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin amacının su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu belirtti. Karaca, hem doğal kaynakların korunması hem de vatandaşların güvenli gıdaya erişimi için denetim çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

KIRKLARELİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SU ÜRÜNLERİ SATAN İŞYERİNDE DENETİM...

KIRKLARELİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SU ÜRÜNLERİ SATAN İŞYERİNDE DENETİM YAPTI.

KIRKLARELİ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?