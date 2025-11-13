Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi: İç Sular ve Satış Noktaları Kontrol Edildi

Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, il genelinde iç sular ve su ürünleri satan işletmelerde kapsamlı denetimler yaptı.

Denetim Kapsamı

Denetimler sırasında su ürünleri perakende satış noktaları, akarsu ve göllerde kontrol gerçekleştirildi. İncelemelerde, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir tür kategorileri ve boy limiti kriterlerine uyup uymadığı değerlendirildi.

Yetkili Açıklaması

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin amacının su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu belirtti. Karaca, hem doğal kaynakların korunması hem de vatandaşların güvenli gıdaya erişimi için denetim çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

