Kırklareli'de Süt Üretim Tesisinden Güneş Enerjisi Hamlesi

Kırklareli'nde Güneş Enerjisi ile Süt Üretimi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yer alan bir süt üretim işletmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği güneş enerjisi santrali ile enerji ihtiyacını karşılıyor.

Devlet Destekli GES Uygulaması

İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 güneş paneli kurarak, günlük 17 ton süt üretimi gerçekleştirmeye başladı. İşletme sahibi Ahmet Karakaya, elektrik giderlerinin artışı nedeniyle bu projeye yöneldiklerini ifade etti.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

Karakaya, "Güneş enerji santrali sayesinde 2 yıldır elektrik giderimiz yok. Yıllık ortalama 100 bin lira gibi bir maliyetle karşılaşıyorduk. 10 yıl önce güneş paneli yatırımı yapmaya karar vermiştik, ancak o dönemde maliyetler yüksekti. Türkiye'de panel üretimi başlamasıyla bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Ekonomik Katkı ve Çevre Dostu Enerji

Sistemin 500 bin kilovat kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Karakaya, ürettikleri fazla enerjiyi satarak ek gelir elde ettiklerini belirtti. "Bu temiz energia, çevreyi kirletmiyor ve bu tür sistemlerin artması işletmelere fayda sağlayacak" şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor. Babaeski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı. İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli GES kurdu.

Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor. Babaeski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı. İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli GES kurdu.

Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor. Babaeski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı. İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli GES kurdu.

Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor. Babaeski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı. İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli GES kurdu.

Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor. Babaeski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı. İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli GES kurdu.