Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobil: 4 kişi yaralandı

Kırklareli'de Kavaklı yakınlarında 39 AC 089 plakalı otomobil tarlaya devrildi; N.B. (76) ile Z.B. (73), M.U. (69) ve K.U. (69) yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:00
Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kavaklı yakınlarında kaza: Sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Kırklareli'de, N.B. (76) yönetimindeki 39 AC 089 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Z.B. (73), M.U. (69) ve K.U. (69), sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

