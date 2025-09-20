Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobil: 4 kişi yaralandı

Kırklareli'de tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kavaklı yakınlarında kaza: Sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Kırklareli'de, N.B. (76) yönetimindeki 39 AC 089 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Z.B. (73), M.U. (69) ve K.U. (69), sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

