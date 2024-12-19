Kırklareli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'de Yoğun Sis Etkili

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü. Bu durum, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Hava Sıcaklığı ve Sis Beklentisi

İlçede, hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçülürken, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor. Sürücülerin, visibilitelerinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Tarihi Yapılarda Görsel Şölen

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle tarihi yapılarda adeta bir görsel şölen sunuyor. Sis, bu yapıları mistik bir havaya büründürerek, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.