DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

Kırklareli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zorlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:10
Kırklareli'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'de Yoğun Sis Etkili

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü. Bu durum, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Hava Sıcaklığı ve Sis Beklentisi

İlçede, hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçülürken, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor. Sürücülerin, visibilitelerinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Tarihi Yapılarda Görsel Şölen

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle tarihi yapılarda adeta bir görsel şölen sunuyor. Sis, bu yapıları mistik bir havaya büründürerek, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
2
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
3
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!