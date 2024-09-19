Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi

Kırklareli'de Gaziler ve Gençler Bilek Güreşi Yaptı

Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, gaziler ve gençler bir araya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan 19 Eylül Gaziler Günü anısına spor etkinliği, duygusal anlara sahne oldu.

Unutulmaz Anlar

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden organizasyonda, gaziler ile gençler eğlenceli vakit geçirdi.

Bilek Güreşi ve Diğer Sporlar

Bilek güreşiyle başlayan mücadelede, öteki gaziler arkadaşlarına destek olmak için tezahüratlarda bulundu. Kazanan gaziler ise sevinçle karşılandı. Ayrıca, gaziler gençlerle basketbol, dart ve masa tenisi oynayıp penaltı atışı yaptı.

Necdet Sakallı'nın Duyguları

Kıbrıs Gazisi Necdet Sakallı, etkinlikte gençliği yeniden yaşadığını belirterek, "Çocuklarla spor salonunda oynadık, eğlendik. Çok mutluyuz. Gençliğimi hatırladım, tüm duyguları aynı anda yaşadım. Teşekkür ederim," dedi.

Katılımcılar

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'nun yanı sıra, gazilerin aileleri de katıldı.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.