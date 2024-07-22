Kırklareli İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Kırklareli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağışlar Kapıda

Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ile birlikte olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Beklenen olaylar arasında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış sırasında güçlü rüzgar ve yerel dolu yağışları yer almakta.

Dikkatli Olun!

Vatandaşların, özellikle mevcut hava koşullarında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Yağışlar sırasında güvenli alanlarda bulunmak ve araç sürerken dikkatli olunması önem taşıyor.