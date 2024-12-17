Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve kontroller devam ediyor. Kofçaz ilçesinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonla, toplamda 11 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Yakalana yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.