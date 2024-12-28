Kırklareli'nde 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerine devam ediyor.
Kofçaz İlçesinde Yakalama
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla 12 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklu bireyler, yasal işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yetkililer, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.