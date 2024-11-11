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Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi insan kaçakçılığından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:34
Kırklareli'nde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt içine girdiği belirlenen toplam 16 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve kontroller gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, 16 düzensiz göçmen tespit edilerek Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan Kaçakçılığı İddiasıyla Gözaltılar

Operasyon sırasında, insan kaçakçılığı suçlamasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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