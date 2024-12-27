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Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:08
Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kofçaz'da Yakalama

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan arasındaki Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, 18 göçmeni tespit etti. Gözaltına alınan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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