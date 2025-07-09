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Kırklareli'nde 20 Dekar Ceviz Bahçesi Yangında Zarar Gördü

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar ceviz bahçesi zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:10
Kırklareli'nde 20 Dekar Ceviz Bahçesi Yangında Zarar Gördü

Kırklareli'nde meydana gelen yangında, 20 dekar alan üzerindeki ceviz ağaçları yanarak zarar gördü. Yangın, Karahamza köyü'nde bir ceviz bahçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Durumun fark edilmesiyle birlikte, hemen bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, bu üzücü olayda 20 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı.

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