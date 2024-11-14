Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Sürüyor

Kırklareli'nde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Kofçaz İlçesinde Operasyon

Ekiplerin, Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu kişilerin, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi süreci yaşandı.

Jandarma, düzensiz göçmenlerin ülkeye illegal girişlerini önlemek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtirken, bölgede güvenlik önlemleri de artırılmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.