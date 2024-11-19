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Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yapılan operasyonla 22 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi insan kaçakçılığından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:55
Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen, il genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu yakalandı.

Jandarma ve Emniyet Ekipleri Koordinasyonda

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla 6 ayrı bölgede kontroller gerçekleştirdi. Bu kontroller sonucunda, belirlenen 22 göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İnsan Kaçakçılığı İddiası

Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bu tür operasyonlar, düzensiz göçle mücadele kapsamında devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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