Kırklareli'nde 260 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde geçtiğimiz ay 260 düzensiz göçmen yakalanırken, 11 kişi gözaltına alındı. Jandarma, göçle mücadeledeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:27
Kırklareli'nde 260 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, geçen ay yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 260 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde etkin denetimlerini sürdürüyor.

Denetim ve Gözaltılar

Ekipler, 1-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 260 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan denetimler sonucunda 6 araca da el konuldu.

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