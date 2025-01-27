Kırklareli'nde 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Kırklareli'nde, son bir hafta içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonlar neticesinde, sadece bir hafta içerisinde 40 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.

Yakalana göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir zanlının ise tutuklandığı belirtildi.

Kırklareli'nin Güvenliği için Kararlılık

Kırklareli Jandarma Komutanlığı, yasa dışı göçe karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması hedefleniyor.