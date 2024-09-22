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Kırklareli'nde 5 Kişilik Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:14
Kırklareli'nde 5 Kişilik Uyuşturucu Çetesi Çökertildi

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırklareli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Ekiplerin belirlediği adreslere yönelik olarak düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ve G.D. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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