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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen ve bir kaçakçı ele geçirildi!

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahya Baba Caddesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak göçmen taşıyan bir aracı durdurdu. Yapılan kovalamaca sonucunda yakalanan 8 düzensiz göçmen arasında, "yabancı terörist savaşçı" kaydı bulunan bir şahsın olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:24
Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen ve bir kaçakçı ele geçirildi!

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahya Baba Caddesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak göçmen taşıyan bir aracı durdurmayı başardı. Ancak araç sürücüsü, polis ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Başlatılan kovalamaca sonucunda araç, Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI KAYDI VAR

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, aracın içinde ve bagajında toplam 8 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenlerin sorgulamaları sonucunda, aralarından birinin "yabancı terörist savaşçı" olarak kaydedildiği belirlendi. Şoför ile birlikte, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bu şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI 

Mahya Baba Caddesi'nde durdurulmak istenen cipten kaçmaya çalışan şoför, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Araçta yapılan aramada, çoğunluğu aracın bagajında olmak üzere 8 düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

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