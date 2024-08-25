Kırklareli'nde 99 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'de gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 99 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlükleri Aktif Çalışmalarını Sürdürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 15 Ağustos tarihinden bu yana yapılan denetimlerde 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne Teslim Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği bildirildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu tür faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.