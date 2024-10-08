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Kırklareli'nde Afet Sağlık Grubu Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde afet senaryosuna dayalı sağlık tatbikatı yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:19
Kırklareli'nde Afet Sağlık Grubu Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Afet Sağlık Grubu Tatbikatı Düzenlendi

Kırklareli, Türkiye Afet Müdahale Programı çerçevesinde "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı"na ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Kırklareli Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikat Atatürk Stadı'nda yapıldı.

Senaryo Gereği Patlama Gerçekleşti

Tatbikat sırasında senaryo gereği stadionun tribün kısmında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sahada bulunan sağlık ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.

Yaralılara Hızla Müdahale Edildi

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye görevlileri de patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı. UMKE ekipleri, tanıkların verdiği bilgiler doğrultusunda futbol sahasına sahra hastanesi kurarak yaralıların tedavisini gerçekleştirdi. Bazı ağır yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü'nden Açıklama

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, "Bu tatbikatlar sayesinde sağlık personelimizin afet ve olağan dışı durumlara hazırlıkları test edilmiştir. Olası gerçek olaylara karşı hazırlıklarımızı pekiştiriyoruz," dedi. Cerit, tatbikatta yer alan tüm ekiplerin koordineli çalışmalarının tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük rol oynadığını vurguladı.

Hayatını kaybettiği senaryoya göre belirlenen kişilerin ise ceset torbalarına konularak ilgili işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon...

Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde meydana gelen patlamada yaralılara müdahale edildi. UMKE ekipleri futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.

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